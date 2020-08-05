Более 500 граждан Узбекистана отправятся домой через границу РФ с Казахстаном

По предварительной договоренности, узбекистанцы смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в республику железнодорожным транспортом.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Более 3,5 тысячи граждан Кыргызстана и Узбекистана, собравшиеся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Оренбуржья.

По данным областных властей, на российско-казахстанской границе - на территории оренбургского Бузулука и Самарской области - ожидают отправления на родину около 3 тысяч граждан Кыргызстана и более 500 граждан Узбекистана.

По предварительной договоренности, узбекистанцы смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в республику железнодорожным транспортом.

"Не впервые наша область становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди. Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

В палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей. Правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о "таможенном коридоре" на границе с Казахстаном. Они обеспечены водой, к палаточному лагерю проведено электричество.