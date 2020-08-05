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Мигрант на границе

Более 500 граждан Узбекистана отправятся домой через границу РФ с Казахстаном

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200805/14704071/Bolee-500-grazhdan-Uzbekistana-otpravyatsya-domoy-cherez-granitsu-RF-s-Kazakhstanom.html

По предварительной договоренности, узбекистанцы смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в республику железнодорожным транспортом.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Более 3,5 тысячи граждан Кыргызстана и Узбекистана, собравшиеся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Оренбуржья.

Паспорт гражданина Узбекистана
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По данным областных властей, на российско-казахстанской границе - на территории оренбургского Бузулука и Самарской области - ожидают отправления на родину около 3 тысяч граждан Кыргызстана и более 500 граждан Узбекистана. 

По предварительной договоренности, узбекистанцы смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в республику железнодорожным транспортом.

"Не впервые наша область становится площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди. Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой", - цитирует пресс-служба правительства губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

В палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей. Правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о "таможенном коридоре" на границе с Казахстаном. Они обеспечены водой, к палаточному лагерю проведено электричество.

Теги:
Узбекистанцы, Оренбург, Россия, Самарская область, трудовые мигранты, Мигранты



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