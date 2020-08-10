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Нашивка на рукаве сотрудника полиции в России, архивное фото

Преступность среди мигрантов в Подмосковье упала на 5,6%

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20200810/14743363/Prestupnost-sredi-migrantov-v-Podmoskove-upala-na-56.html

В Главном управлении региональной безопасности вновь заявили об уменьшении количества совершенных иностранцами преступлений.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в Подмосковье на 5,6 процента с начала года, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Согласно данным за семь месяцев 2020 года, в Московской области зарегистрировано 43,5 тысячи преступлений… Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 5,6 процента", — говорится в публикации.

Ранее некоторые российские чиновники заявляли, что в РФ в период пандемии вырос уровень преступности среди мигрантов. Профессор Российско-таджикского (Славянского) университета, эксперт в области миграции Рахмон Ульмасов опроверг эти высказывания, сославшись на данные МВД.

Он также отметил, что большинство мигрантов приезжают в Россию с добрыми намерениями — работать и заработать средства для обеспечения своей семьи. Однако, как считает Ульмасов, нельзя исключать, что среди них есть "профессиональные провокаторы и технологи", желающие "привлечь необразованных и неопытных мигрантов в радикальные структуры и организовать противоправные действия".

Теги:
Россия, Московская область, преступность, Мигранты, трудовые мигранты



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