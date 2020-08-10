Преступность среди мигрантов в Подмосковье упала на 5,6%

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось в Подмосковье на 5,6 процента с начала года, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Согласно данным за семь месяцев 2020 года, в Московской области зарегистрировано 43,5 тысячи преступлений… Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 5,6 процента", — говорится в публикации.

Ранее некоторые российские чиновники заявляли, что в РФ в период пандемии вырос уровень преступности среди мигрантов. Профессор Российско-таджикского (Славянского) университета, эксперт в области миграции Рахмон Ульмасов опроверг эти высказывания, сославшись на данные МВД.

Он также отметил, что большинство мигрантов приезжают в Россию с добрыми намерениями — работать и заработать средства для обеспечения своей семьи. Однако, как считает Ульмасов, нельзя исключать, что среди них есть "профессиональные провокаторы и технологи", желающие "привлечь необразованных и неопытных мигрантов в радикальные структуры и организовать противоправные действия".