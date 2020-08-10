Проблемы узбекских трудовых мигрантов в России будут решаться на новом уровне

Власти республики обсудили с руководителями более 70 объединений узбекской диаспоры в РФ вопросы, связанных с трудовой деятельностью и проживанием соотечественников на территории России в условиях пандемии.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Члены правительства, а также представители различных ведомств Узбекистана провели видеоконференцию с руководителями более 70 объединений узбекской диаспоры в РФ.

Стороны обсудили решение проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты на территории России, особенно в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что подобный диалог между властями республики и соотечественниками в РФ проводится впервые. Однако теперь практика проведения подобных встреч станет регулярной.

Обсуждать вопросы положения трудовых мигрантов планируется как в формате видеоконференций, так и путем проведения "дней открытых дверей" в дипведомствах Узбекистана в России.

Для обеспечения более оперативного обмена информацией между обеими сторонами было решено активнее использовать мессенджеры и соцсети.

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По итогам онлайн-встречи были достигнуты договоренности о создании механизмов страховой защиты, языковой и профессиональной подготовки трудовых мигрантов, обеспечении их занятости и правомерности пребывания на территории РФ в период пандемии.

Напомним: по официальным данным, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов граждан республики — это 20% экономически активного населения. Из этого числа примерно 1,5 миллиона мигрантов находятся в России.