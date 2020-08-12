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Мужчина у окна, архивное фото

Сколько причастных к терроризму и экстремизму мигрантов не пустили в РФ за 1,5 года

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20200812/14754811/Skolko-prichastnyh-k-terrorizmu-i-ekstremizmu-migrantov-ne-pustili-v-RF-za-1-5-goda.html

В Москве во вторник состоялось заседание Национального антитеррористического комитета. На нем, в частности, рассмотрели борьбу с проникновением террористов и их пособников в РФ по миграционным каналам.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. С начала 2019 года в Россию не пустили более 820 мигрантов, причастных к терроризму и экстремизму, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором рассмотрели борьбу с проникновением террористов и их пособников в РФ по миграционным каналам, а также актуальные проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов.

"Председатель комитета проинформировал участников заседания о результатах проведенных мероприятий, благодаря которым с начала 2019 года не допущен въезд в страну более 820 лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, и отметил, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями", — говорится в сообщении.

Внимание участников заседания было обращено также на необходимость повышения эффективности работы органов госвласти и антитеррористических комиссий в субъектах РФ по профилактике терроризма среди иностранцев.

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Теги:
борьба с экстремизмом, Борьба с терроризмом, Россия, миграция, Мигранты



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