Власти Узбекистана намерены открыть в РФ пять учебных центров для мигрантов

Узбекистанцев, которые приезжают в Россию на заработки, планируют обучить, чтобы они были конкурентоспособны на зарубежных рынках труда и могли получать соответствующую зарплату.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В России планируется открыть центры для обучения соотечественников, работающих в РФ, русскому языку и профессиональным навыкам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора Агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики Мухаммадзокира Маматханова.

Такие центры необходимы потому, что узбекистанцы за рубежом, в том числе в России, работают в основном на низкооплачиваемых рабочих местах, отметил глава агентства, добавив, что "если мы будем их профессионально готовить у нас в стране и за рубежом, то наши граждане будут конкурентоспособны на зарубежных рынках труда и смогут получать соответствующую зарплату".

Ранее члены правительства Узбекистана, а также представители различных ведомств республики провели видеоконференцию с руководителями более 70 объединений узбекской диаспоры в РФ.

Стороны обсудили решение проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты на территории России, особенно в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

По итогам онлайн-встречи были достигнуты договоренности о создании механизмов страховой защиты, языковой и профессиональной подготовки трудовых мигрантов, обеспечении их занятости и правомерности пребывания на территории РФ в период пандемии.