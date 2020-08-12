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Власти Узбекистана намерены открыть в РФ пять учебных центров для мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200812/14755205/Vlasti-Uzbekistana-namereny-otkryt-v-RF-pyat-uchebnykh-tsentrov-dlya-migrantov.html

Узбекистанцев, которые приезжают в Россию на заработки, планируют обучить, чтобы они были конкурентоспособны на зарубежных рынках труда и могли получать соответствующую зарплату.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В России планируется открыть центры для обучения соотечественников, работающих в РФ, русскому языку и профессиональным навыкам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора Агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики Мухаммадзокира Маматханова.

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Такие центры необходимы потому, что узбекистанцы за рубежом, в том числе в России, работают в основном на низкооплачиваемых рабочих местах, отметил глава агентства, добавив, что "если мы будем их профессионально готовить у нас в стране и за рубежом, то наши граждане будут конкурентоспособны на зарубежных рынках труда и смогут получать соответствующую зарплату".

Ранее члены правительства Узбекистана, а также представители различных ведомств республики провели видеоконференцию с руководителями более 70 объединений узбекской диаспоры в РФ.

Стороны обсудили решение проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты на территории России, особенно в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. 

По итогам онлайн-встречи были достигнуты договоренности о создании механизмов страховой защиты, языковой и профессиональной подготовки трудовых мигрантов, обеспечении их занятости и правомерности пребывания на территории РФ в период пандемии.

Теги:
Россия, Узбекистан, трудовые мигранты, Мигранты



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