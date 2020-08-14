Узбекистан присоединился к документу по регулированию трудовой миграции в СНГ

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение об образовании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ. Соответствующее постановление главы республики Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте Norma.uz.
Соглашение о консультативном совете было подписано в ноябре 1992 года, протокол о внесении изменений — 28 октября 2016-го по итогам заседания глав государств — участников СНГ в Минске.
"Присоединиться к протоколу о внесении изменений в соглашение об образовании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств", — говорится в тексте документа.
В соответствии с постановлением, за реализацию договора ответственно Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.
По словам представителя ведомства, документ обеспечит распределение полномочий органов Содружества по сотрудничеству и исключает дублирование функций в сфере миграции.
Напомним, Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.