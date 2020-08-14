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Узбекистан присоединился к документу по регулированию трудовой миграции в СНГ

Sputnik / Алексей Филиппов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200814/14772424/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-dokumentu-po-regulirovaniyu-trudovoy-migratsii-v-SNG.html

Целью этого шага является дальнейшее развитие сотрудничества в области трудовой миграции на пространстве Содружества.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Узбекистан присоединился к протоколу о внесении изменений в соглашение об образовании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения стран СНГ. Соответствующее постановление главы республики Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте Norma.uz.

Соглашение о консультативном совете было подписано в ноябре 1992 года, протокол о внесении изменений — 28 октября 2016-го по итогам заседания глав государств — участников СНГ в Минске.

"Присоединиться к протоколу о внесении изменений в соглашение об образовании консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств", — говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, за реализацию договора ответственно Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Мигранты во время экзаменационного тестирования
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Целью изменений и дополнений в соглашение является дальнейшее развитие сотрудничества в области трудовой миграции на пространстве СНГ, пояснили РИА Новости в Минзанятости.

По словам представителя ведомства, документ обеспечит распределение полномочий органов Содружества по сотрудничеству и исключает дублирование функций в сфере миграции.

Напомним, Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.

Теги:
Узбекистан, СНГ, трудовые мигранты, Мигранты, трудовая миграция, миграция



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