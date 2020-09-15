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Почему пандемия может увеличить риски совершения преступлений мигрантами

© Sputnik / Евгений Одиноков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200915/14981479/Pochemu-pandemiya-mozhet-uvelichit-riski-soversheniya-prestupleniy-migrantami.html

Отсутствие доступа нелегальных мигрантов к системе медицинской помощи могут стать мощными факторами, влияющими на безопасность наших государств

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik.  Активизация миграционных процессов в мире прогнозируется на фоне пандемии коронавирусной инфекции, как следствие возрастут риски совершения незаконными мигрантами преступлений, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Сегодня на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей экономического спада можно прогнозировать активизацию миграционных процессов во всем мире. Следствием этого станет возрастание рисков совершения преступлений, связанных с незаконной миграцией", - сказал Патрушев.

"Кроме того, распространение заболеваний, передающихся от человека к человеку, отсутствие доступа нелегальных мигрантов к системе медицинской помощи могут стать мощными факторами, влияющими на безопасность наших государств", - добавил он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что сегодня мир находится в условиях нарастающей глобальной и региональной нестабильности, проверку на прочность проходит вся система международных отношений.

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Напомним, сегодня глава республики подписал постановление "О мерах по созданию системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции".

Теги:
коронавирус, пандемия, Россия, Россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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