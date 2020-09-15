Какие меры предпримет Узбекистан для оказания помощи мигрантам

Вводится обязательное обучение мигрантов, им будет предоставляться финансовая поддержка. Агентству по трудовой миграции установили новые задачи.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Глава республики подписал постановление "О мерах по созданию системы безопасной, упорядоченной и законной трудовой миграции".

В документы определены шесть направлений работы по созданию новой системы миграции:

будет развиваться международное сотрудничество по внешней миграции, укрепляться связь с зарубежными организациями соотечественников и узбекской диаспорой;

перед отправкой на работу за рубеж граждан будут обучать профессиям и иностранным языкам, выдавать квалификационные сертификаты международного уровня;

мигрантам будут оказывать финансовую и социальную поддержку, включая внедрение практики медицинского страхования жизни и здоровья, проведение культурных мероприятий;

гражданам, вернувшимся на родину, помогут интегрироваться ­в общество — их обеспечат работой, обучением для получения новых профессий или переквалифицироваться, а также начать новый бизнес.

Агентству по трудовой миграции – новые задачи

Для этого предусматривается изменить порядок и повысить эффективность работы территориальных филиалов Агентства по трудовой миграции:

общее руководство филиалами будут осуществлять хокимы;

руководители территориальных филиалов будут одновременно являться помощниками по вопросам миграции хокимов областей и города Ташкента;

из местных бюджетов выделят средства для укрепления материально-технической базы филиалов и привлечения квалифицированных специалистов.

Территориальным филиалам Агентства предоставили право составлять соглашения с иностранными работодателями и осуществлять отправку граждан на работу за рубеж, устанавливать связи с миграционными и другими службами зарубежных стран.

Вводится обязательное обучение мигрантов

С 1 января 2021 года лица, выезжающие для работы за рубеж через организованную трудовую миграцию, обязаны пройти профессиональное обучение.

Для этого 13 действующим моноцентрам "Ишга марҳамат", 30 центрам профессионального обучения, 11 районным учебным курсам и 136 учебным центрам при махаллях Ташкента поручено организовать новые краткосрочные образовательные курсы для мигрантов.

Новые программы будут разрабатываться с учетом требований зарубежных работодателей, в частности Российских АО "НИПИГАЗ", "Renaissance Heavy Industries", Б.Т.К ГРУП, Турецких организаций "ANT YAPI", "Tayga Grupp", и компании "Tadbeer" (ОАЭ).

Финансовая поддержка мигрантов

Начиная с 1 января 2021 года, гражданам Узбекистана, включенным в Единый реестр социальной защиты при выезде за рубеж, будут предоставляться микрокредиты сроком на один год.

Размер микрокредита составляет до 10 миллионов сумов и должен покрыть расходы на поездку и получение разрешения на трудовую деятельность. Часть процентов по микрокредиту, превышающая 14% (но не выше 21%) будет компенсирована за счет средств Фонда поддержки занятости.

Кроме того, с 1 января 2021-го лицам трудовая деятельность в качестве организованного мигранта приравнивается к самозанятой трудовой деятельности, к ним применяется соответствующий порядок налогообложения и расчета пенсий.

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Около 10 тысячам мигрантов, оказавшихся в зарубежных странах в тяжелом финансовом положении, а также без документов, удостоверяющих личность, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 446 тысяч сумов.

Для этого выделены общие средства на сумму 4,1 миллиарда сумов.

Мигрантам помогут с оформлением документов

До 1 января 2021 года в Узбекистане откроется представительство Паспортно- визовой службы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Оно будет оказывать услуги по подготовке, оформлению и выдаче патентов.

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В городах, где трудится большое количество мигрантов – Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Чимкенте и Стамбуле откроются представительства Агентства по трудовой миграции Узбекистана.