Более 4 тысяч узбекистанцев в Самарской области ожидают возвращения на родину

Всего с территории Самарской области в Узбекистан удалось вывезти 8,5 тысяч граждан республики, очередной поезд с железнодорожной станции Кинель запланирован на 19 сентября.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В палаточном лагере в Самарской области в настоящее время находятся более 4 тысяч узбекистанцев, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как мы сообщали ранее, граждане республики, планирующие вернуться в Узбекистан, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они ожидали поезда прямо на платформе железнодорожного вокзала, а затем, 21 августа, власти Самарской области обустроили для них палаточный лагерь. В этом месяце домой вернулись более 3,5 тысяч граждан Узбекистана.

"По данным на 16 сентября, в пункте временного пребывания находятся 4282 гражданина Республики Узбекистан", - сказала собеседница агентства.

В палаточном лагере, подчеркнули в пресс-службе, есть административные и медицинские палатки, организованы подвоз воды и выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости. В пункте временного пребывания обеспечена безопасность граждан. Нарушений общественного порядка зарегистрировано не было.

По данным региональных властей, за весь период с территории Самарской области в Узбекистан удалось вывезти 8,5 тысяч граждан республики, очередной поезд с железнодорожной станции Кинель запланирован на 19 сентября.

В правительстве Самарской области также уточнили, что вывозные поезда в Ташкент организованы также в Новосибирской области, а вывозные рейсы в Узбекистан воздушным транспортом осуществляются в аэропортах Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Напомним, авиакомпания Uzbekistan airways сообщила об открытии с 17 сентября свободной продажи на чартерные рейсы в сентябре 2020 года из городов Российской Федерации в Ташкент. Билеты можно купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент.

Авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только гражданам Республики Узбекистан с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР.