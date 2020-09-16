Uzbekistan Airways начала свободную продажу билетов на чартеры из России

На данный момент билеты можно купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan airways сообщила об открытии свободной продажи на чартерные рейсы в сентябре 2020 года из городов Российской Федерации в Ташкент.

"Это сделано для создания благоприятных условий гражданам Узбекистана по возвращению на Родину", - говорится в сообщении.

На данный момент билеты можно купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент.

Напомним, авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только гражданам Республики Узбекистан с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не менее чем за 72 часа до вылета рейса).

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Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут.