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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways начала свободную продажу билетов на чартеры из России

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14985159/Uzbekistan-Airways-nachala-svobodnuyu-prodazhu-biletov-na-chartery-iz-Rossii.html

На данный момент билеты можно купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan airways сообщила об открытии свободной продажи на чартерные рейсы в сентябре 2020 года из городов Российской Федерации в Ташкент.

"Это сделано для создания благоприятных условий гражданам Узбекистана по возвращению на Родину", - говорится в сообщении.

На данный момент билеты можно купить на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, которые прилетают в Ташкент.

Напомним, авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только гражданам Республики Узбекистан с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не менее чем за 72 часа до вылета рейса).

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Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут.  

Теги:
коронавирус, пандемия, Карантин, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, авиакомпания, авиаперелет, авиабилет, самолет, Самолет, Чартер, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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