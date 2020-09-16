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Занятие по эксплуатации транспортных средств

Мигрантам из ЕАЭС могут разрешить не менять права для работы в России

© Sputnik / Виталий Аньков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200916/14993485/Migrantam-iz-EAES-mogut-razreshit-ne-menyat-prava-dlya-raboty-v-Rossii.html

Проектируемые изменения признают на территории РФ национальные водительские права граждан государств-членов ЕАЭС при занятии предпринимательством и трудовой деятельностью.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел России предложило разрешить гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) использовать национальные водительские права для работы, связанной с управлением транспортными средствами. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Он вносит изменения в пункт 13 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения": "Не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами".

"Положение настоящего пункта не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве государственного или официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами, на основании национальных водительских удостоверений, выданных компетентными органами указанных государств", — такой абзац предлагается внести в соответствующий пункт статьи 25 ФЗ.

Проектируемые изменения признают на территории России национальные водительские права граждан государств-членов ЕАЭС при занятии предпринимательством и трудовой деятельностью, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

© Sputnik / Кирилл Брага
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Напомним, работа водителей, не имеющих при себе удостоверений российского образца, запрещена в РФ с 1 июня 2017-го

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Наблюдателем на сегодня является Молдова. Узбекистан намерен получить аналогичный статус. Вопрос об этом, как ожидается, решится в конце года на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Теги:
права, ЕАЭС, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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