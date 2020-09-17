За границу без рисков: какая поддержка нужна трудовым мигрантам из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Согласно документу, отправляющимся на заработки в другие страны гражданам будут выдавать микрокредиты для оплаты расходов на поездку и оформление документов, а с 1 января 2021-го их приравняют к самозанятым.

Одно из главных нововведений — обязательное профессиональное обучение мигрантов перед их выездом за рубеж. Специальные образовательные курсы — в том числе по иностранным языкам — должны организовать в учебных центрах по всей стране.

Помимо этого, до конца 2020 года в Узбекистане предполагается открыть представительство Паспортно-визовой службы МВД России. Его сотрудники будут оказывать услуги по подготовке, оформлению и выдаче патентов будущим мигрантам.

Как считает директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев, новое постановление президента — признак серьезного изменения государственной политики в этой сфере.

"При прошлом политическом цикле в Узбекистане о миграции говорили очень мало и даже скупо. Несмотря на то, что это явление стало очень важным для экономики, по крайней мере, в СМИ ему не придавалось большого значения", — пояснил специалист.

Но теперь государство готово помочь людям, которые, даже находясь за границей, играют важную роль в развитии страны и ее экономики.

К примеру, Полетаев особо отметил, что легальные мигранты получат статус самозанятых. Сейчас в трудовой стаж им часто не засчитывают период работы в других государствах — из-за этого сокращается размер их будущей пенсии. Но благодаря новому постановлению президента этого больше не должно происходить.

"Подход я вижу серьезный, и меня это впечатляет и вдохновляет", — подытожил эксперт.

Несколько с иной стороны этот вопрос рассматривает экс-замглавы Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин.

Он остановился на проблеме профессионального обучения будущих работников до их выезда за границу. По словам Поставнина, в этом плане Узбекистан берет пример с Филиппин — эта страна смогла выстроить образцовую систему организованного набора трудовых мигрантов на работу в зарубежные страны.

Однако в случае Узбекистана многое зависит от действий российских властей.

"Это все хорошо и правильно, но вопрос в другом. Все же происходит в России — а у нас нет механизма, который гарантировал бы спрос и предложение рабочей силы. В Узбекистане могут готовить кого угодно, а что толку?" — сказал он.

Главная проблема — в России службы занятости функционируют неэффективно. Поэтому за неимением других возможностей подавляющее большинство иностранцев устраиваются на работу по знакомству, через "своих".

При этом предыдущая попытка упорядочить трудовую миграцию, подчеркнул Поставнин, была неудачной. Подписанное правительствами Узбекистана и России в 2017 году соглашение так и не достигло своей цели: за все время его действия лишь малая часть мигрантов трудоустроилась через механизм оргнабора.

"Надо найти мигрантам рабочие места, которые соответствовали бы их квалификации и желанию. И чтобы работодателю это было нужно. Вот что надо создавать в срочном порядке, а этим у нас никто не занимается", — отметил эксперт.

Хотя определенные полезные шаги в России начинают предпринимать: так, МВД выступило с инициативами, которые, как думает эксперт, помогут реформировать миграционную сферу.

В частности, специалисты министерства, разработавшие законопроект о привлечении иностранной рабочей силы, предлагают установить обязательный размер зарплаты для мигрантов, который был бы равен среднему уровню заработка в регионе.

Для иностранцев также предполагается ввести ID-карты с их персональными данными. Кроме того, согласно документу, мигранты должны будут оформлять электронный патент и затем платить налог на доходы в виде фиксированного аванса.

"Речь идет о создании некой цифровой миграционной платформы. Там люди будут в онлайн-режиме оформлять документы, находить работодателей, а работодатели — работников. Там же будут оплачивать все пошлины и налоги. Это в общем-то неплохо", — сказал Поставнин.

Но отдельные требования — например, фиксирование уровня зарплаты иностранцев — все-таки излишни, ведь их исполнение будет трудно контролировать, считает он.