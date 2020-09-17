За границу без рисков: какая поддержка нужна трудовым мигрантам из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Согласно документу, отправляющимся на заработки в другие страны гражданам будут выдавать микрокредиты для оплаты расходов на поездку и оформление документов, а с 1 января 2021-го их приравняют к самозанятым.
Помимо этого, до конца 2020 года в Узбекистане предполагается открыть представительство Паспортно-визовой службы МВД России. Его сотрудники будут оказывать услуги по подготовке, оформлению и выдаче патентов будущим мигрантам.
Как считает директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев, новое постановление президента — признак серьезного изменения государственной политики в этой сфере.
"При прошлом политическом цикле в Узбекистане о миграции говорили очень мало и даже скупо. Несмотря на то, что это явление стало очень важным для экономики, по крайней мере, в СМИ ему не придавалось большого значения", — пояснил специалист.
К примеру, Полетаев особо отметил, что легальные мигранты получат статус самозанятых. Сейчас в трудовой стаж им часто не засчитывают период работы в других государствах — из-за этого сокращается размер их будущей пенсии. Но благодаря новому постановлению президента этого больше не должно происходить.
"Подход я вижу серьезный, и меня это впечатляет и вдохновляет", — подытожил эксперт.
Несколько с иной стороны этот вопрос рассматривает экс-замглавы Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин.
Он остановился на проблеме профессионального обучения будущих работников до их выезда за границу. По словам Поставнина, в этом плане Узбекистан берет пример с Филиппин — эта страна смогла выстроить образцовую систему организованного набора трудовых мигрантов на работу в зарубежные страны.
Однако в случае Узбекистана многое зависит от действий российских властей.
"Это все хорошо и правильно, но вопрос в другом. Все же происходит в России — а у нас нет механизма, который гарантировал бы спрос и предложение рабочей силы. В Узбекистане могут готовить кого угодно, а что толку?" — сказал он.
При этом предыдущая попытка упорядочить трудовую миграцию, подчеркнул Поставнин, была неудачной. Подписанное правительствами Узбекистана и России в 2017 году соглашение так и не достигло своей цели: за все время его действия лишь малая часть мигрантов трудоустроилась через механизм оргнабора.
"Надо найти мигрантам рабочие места, которые соответствовали бы их квалификации и желанию. И чтобы работодателю это было нужно. Вот что надо создавать в срочном порядке, а этим у нас никто не занимается", — отметил эксперт.
Хотя определенные полезные шаги в России начинают предпринимать: так, МВД выступило с инициативами, которые, как думает эксперт, помогут реформировать миграционную сферу.
В частности, специалисты министерства, разработавшие законопроект о привлечении иностранной рабочей силы, предлагают установить обязательный размер зарплаты для мигрантов, который был бы равен среднему уровню заработка в регионе.
"Речь идет о создании некой цифровой миграционной платформы. Там люди будут в онлайн-режиме оформлять документы, находить работодателей, а работодатели — работников. Там же будут оплачивать все пошлины и налоги. Это в общем-то неплохо", — сказал Поставнин.
Но отдельные требования — например, фиксирование уровня зарплаты иностранцев — все-таки излишни, ведь их исполнение будет трудно контролировать, считает он.