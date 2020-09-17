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Российским стройкам не хватает рабочей силы — Хуснуллин

© Sputnik / Андрей Попов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200917/15000561/Rossiyskim-stroykam-ne-khvataet-rabochey-sily--Khusnullin.html

Строительная отрасль РФ из-за закрытия границ на период пандемии испытывает нехватку рабочей силы.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. На российских стройках сохраняется дефицит рабочей силы, вызванный закрытием границ из-за коронавируса, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом пишет Sputnik Таджикистан.

"Строителей пока не хватает, потому что у нас в основном приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья, сейчас он несколько ограничен", — сказал Хуснуллин журналистам.

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При этом, по его словам, кардинально дефицит трудовых мигрантов на работу строек не влияет.

Также вице-премьер отметил, что в РФ сохраняется определенный уровень безработицы, поэтому людей необходимо переучивать на строительные специальности.

Ранее стало известно, куда граждане Узбекистана чаще всего уезжают на заработки. Это страны СНГ, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Теги:
миграция, стройка, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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