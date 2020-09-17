Российским стройкам не хватает рабочей силы — Хуснуллин

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. На российских стройках сохраняется дефицит рабочей силы, вызванный закрытием границ из-за коронавируса, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом пишет Sputnik Таджикистан.

"Строителей пока не хватает, потому что у нас в основном приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья, сейчас он несколько ограничен", — сказал Хуснуллин журналистам.

При этом, по его словам, кардинально дефицит трудовых мигрантов на работу строек не влияет.

Также вице-премьер отметил, что в РФ сохраняется определенный уровень безработицы, поэтому людей необходимо переучивать на строительные специальности.

Ранее стало известно, куда граждане Узбекистана чаще всего уезжают на заработки. Это страны СНГ, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.