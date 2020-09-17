Стало известно, куда узбекистанцы чаще всего уезжают на заработки

Выяснилось, что мужчины из Узбекистана уезжают на работу в страны СНГ, а вот женщины — в Турцию или Арабские Эмираты.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Узбекистанцы чаще всего уезжают на заработки в страны СНГ, Турцию и Арабские Эмираты, пишет Daryou.uz.

Выяснилось, что мужчины из Узбекистана уезжают на работу в страны СНГ, а вот женщины — в Турцию или Арабские Эмираты.

Начальник управления Агентства по внешней трудовой миграции Азим Ахмадов отметил на пресс-конференции, что мигранты из Узбекистана преимущественно работают в сферах строительства в России и Казахстане, из-за чего у женщин возникают проблемы с трудоустройством.

"Миграция граждан Узбекистана для заработка в зарубежные страны делится на две степени. На сегодняшний день наибольшее количество мигрантов с учетом этих аспектов приходится на Казахстан и Россию. Данный факт связан с тем, что уезжать туда легче. Учитывая, что в обеих странах большинство наших граждан работают, в основном, в строительном секторе, у женщин в этих странах возникает ряд трудностей", — заявил Ахмадов.

Оказалось, что исходя из аналитических данных, женщинам легче найти работу в Турции и ОАЭ из-за высокого спроса на рынке труда на обслуживающий персонал.

Напомним, в прошлом году 10 472 узбекистанца переехали в другие страны, а за тот же период приехали жить в Узбекистан 1 971 человек.

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Наибольшее количество уехавших числится в Каракалпакстане — 2 898 человек. Далее идет Ташкент (2 417 человек) и Ташобласть (2 393 человека). Также уезжают из Навоийской области — 1 262 человека.