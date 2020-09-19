12:55 19 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Участок железнодорожного пути

Еще четыре поезда будут организованы для вывоза узбекистанцев из Самарской области

© Sputnik / Виталий Тимкив
Миграция
Получить короткую ссылку
122 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/07/14922569.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200919/15012963/Esche-chetyre-poezda-budut-organizovany-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-Samarskoy-oblasti.html

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, желающие вернуться в родную страну.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Для возвращения на родину граждан Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, будут организованы еще четыре поезда, следует из публикации на сайте правительства российского региона.

Узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. С наступлением холодов там организовали обогрев. 

"Для доставки мигрантов в Узбекистан уже отправлено восемь поездов, запланированы еще четыре. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч", — говорится в публикации.

На въездах в Самарскую область вновь начали работать контрольные посты — в том числе чтобы снизить риски возникновения очагов COVID-19 в лагере, рассказали в пресс-службе.

Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Алексей Даничев
UzAirways открыла продажу билетов на чартер из Самары в Ташкент
В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

С 1 октября Узбекистан открывает границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.

Теги:
Узбекистанцы, Поезд, Узбекистан, Россия, Самарская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Baby-doll, эпатаж и классика: как изменилась свадебная мода за 100 лет - фото
Российский СУ-35 эффектно отогнал истребитель НАТО от ТУ-160
Истребители пяти стран сопроводили полет ракетоносцев Ту-160 - видео
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться