Еще четыре поезда будут организованы для вывоза узбекистанцев из Самарской области

С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, желающие вернуться в родную страну.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Для возвращения на родину граждан Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, будут организованы еще четыре поезда, следует из публикации на сайте правительства российского региона.

Узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. С наступлением холодов там организовали обогрев.

"Для доставки мигрантов в Узбекистан уже отправлено восемь поездов, запланированы еще четыре. Также запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч", — говорится в публикации.

На въездах в Самарскую область вновь начали работать контрольные посты — в том числе чтобы снизить риски возникновения очагов COVID-19 в лагере, рассказали в пресс-службе.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз более десяти тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

С 1 октября Узбекистан открывает границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.