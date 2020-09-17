Узбекистан с 1 октября открывает границы для всех видов транспорта

С 1 октября решено отменить введенные ограничения на въезд в страну и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Республиканская специальная комиссия приняла решение ослабить ограничения на передвижение людей и транспорта через пограничные пункты пропуска. Туристические группы разрешили не помещать на карантин.

При этом туркомпании должны будут документально убедиться в том, что все приезжающие путешественники сдали ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, у туристов в обязательном порядке должна быть медицинская страховка.

Разработан и будет введен новый порядок прибытия граждан в Узбекистан из "красных", "желтых" и "зеленых" зон воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Пассажиры прибывающие в республику из "желтой" и "красной" зон должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, при этом тем, кто прибыл из "красной" зоны, куда входит и Россия, потребуется также заполненная анкета-обязательство на 14-дневную домашнюю самоизоляцию.

На пассажиров, прибывающих из стран "зеленой" зоны (за исключением пассажиров с симптомами заболевания), карантинные требования не распространяются.

Транзитным пассажирам, прибывающим из "красной" зоны через "желтую" и "зеленую" зоны, разрешается въезд в Узбекистан. После прибытия в страну они должны будут пройти ПЦР-тестирование в аэропорту за свой счет и заполнить анкету-обязательство на 14-ти дневную самоизоляцию.

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 49 627 (+612) инфицированных COVID-19. Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 244 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 45 970 человек (+548). Это 92,6% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 413.