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Еще более 800 узбекистанцев отправили автобусами на родину из Самарской области

© Sputnik / Михаил Голенков
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200925/15059001/Esche-bolee-800-uzbekistantsev-otpravili-avtobusami-na-rodinu-iz-Samarskoy-oblasti.html

В общей сложности сентябре на специальных поездах домой вернулись около 5,5 тысячи человек, сообщили в правительстве Самарской области.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Колонна автобусов с 845 гражданами Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, выехала в пятницу из Самарской области в Ташкент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Министерство транспорта РУз
В Самару направили автобусы для вывоза еще около 700 узбекистанцев

В общей сложности сентябре на специальных поездах домой вернулись около 5,5 тысячи человек.

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения. 

Сегодня стало известно о том, что палаточный лагерь в Каменск-Шахтинске Ростовской области, в котором более двух недель жили граждане Узбекистана, ожидающие отправки на родину, сворачивается. 

"Вчера мы отправили автобусами в Волгоградскую область последние 600 человек. Оттуда уже будет организован выезд в Узбекистан… Лагерь у себя сворачиваем, пока принимать больше не будем", - сказал первый замглавы горадминистрации Александр Срыбный.

В начале сентября около 2 тысяч граждан Узбекистана собрались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за несогласованной с властями информации об отправке вывозного состава, распространенной в интернете. Позже было решено развернуть палаточный лагерь на станции Лихая, куда мигрантов доставили электричками. Их обеспечили всем необходимым.

Теги:
Самарская область, Узбекистан, Мигранты



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