Еще более 800 узбекистанцев отправили автобусами на родину из Самарской области

В общей сложности сентябре на специальных поездах домой вернулись около 5,5 тысячи человек, сообщили в правительстве Самарской области.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Колонна автобусов с 845 гражданами Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, выехала в пятницу из Самарской области в Ташкент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В общей сложности сентябре на специальных поездах домой вернулись около 5,5 тысячи человек.

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны с конца августа еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.

Сегодня стало известно о том, что палаточный лагерь в Каменск-Шахтинске Ростовской области, в котором более двух недель жили граждане Узбекистана, ожидающие отправки на родину, сворачивается.

"Вчера мы отправили автобусами в Волгоградскую область последние 600 человек. Оттуда уже будет организован выезд в Узбекистан… Лагерь у себя сворачиваем, пока принимать больше не будем", - сказал первый замглавы горадминистрации Александр Срыбный.

В начале сентября около 2 тысяч граждан Узбекистана собрались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за несогласованной с властями информации об отправке вывозного состава, распространенной в интернете. Позже было решено развернуть палаточный лагерь на станции Лихая, куда мигрантов доставили электричками. Их обеспечили всем необходимым.