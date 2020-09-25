Палаточный лагерь для граждан Узбекистана сворачивают в Ростовской области

С 8 сентября, когда был развернут лагерь, до вчерашнего дня из Ростовской области отправлены были более 3,2 тысячи мигрантов. На территории лагеря каждый из них находился не более недели.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Палаточный лагерь в Каменск-Шахтинске Ростовской области, в котором более двух недель жили граждане Узбекистана, ожидающие отправки на родину, сворачивается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы горадминистрации Александра Срыбного.

В начале сентября около 2 тысяч граждан Узбекистана собрались на вокзале в Ростове-на-Дону из-за несогласованной с властями информации об отправке вывозного состава, распространенной в интернете. Позже было решено развернуть палаточный лагерь на станции Лихая, куда мигрантов доставили электричками. Их обеспечили всем необходимым. После этого было организовано несколько вывозных рейсов в Узбекистан.

"Вчера мы отправили автобусами в Волгоградскую область последние 600 человек. Оттуда уже будет организован выезд в Узбекистан… Лагерь у себя сворачиваем, пока принимать больше не будем", - сказал Срыбный.

Он добавил, что с 8 сентября, когда был развернут лагерь, до вчерашнего дня из Ростовской области отправлены были более 3,2 тысячи мигрантов. На территории лагеря каждый из них находился не более недели.

Для всех граждан Узбекистана была организована термометрия, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.

Мигранты из Узбекистана прибыли из Ростова в Волжский для отправки на родину >>

Накануне в сети Интернет распространилась информация о смерти узбекистанца в палаточном лагере, расположенном в города Каменск-Шахтинск Ростовской области. В МИД Узбекистана подтвердили смерть 33-летнего соотечественника, но опровергли информацию о его нахождении во временном пристанище для мигрантов.