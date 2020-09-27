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Власти Узбекистана доставили из Самарской области 952 соотечественника

Более 900 узбекистанцев отправились поездом на родину из Самарской области

Telegram / Министерство транспорта Узбекистана
Миграция
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Согласно онлайн-расписанию РЖД, поезд отправился с железнодорожной станции в Кинеле в 17.51 (16.51 мск).

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Из Самарской области в Ташкент накануне отправился специальный поезд с 943 гражданами Узбекистана, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно онлайн-расписанию РЖД, поезд отправился с железнодорожной станции в Кинеле в 17.51 (16.51 мск).

Напомним, узбекистанцы, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в город Кинель Самарской области. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. В сентябре на специальных поездах домой вернулись около 5,5 тысячи человек, еще более 800 человек вывезли на автобусах.

Еще более 800 узбекистанцев отправили автобусами на родину из Самарской области >>

МИД Узбекистана заявлял о том, что власти республики будут еженедельно вывозить своих граждан из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения. Во избежание прибытия большего числа трудовых мигрантов, а также для снижения рисков возникновения очагов заболевания в лагере на въездах в Самарскую область работают контрольные посты.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, Самарская область, Россия, Мигранты



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