В Санкт-Петербурге открылся центр оказания помощи мигрантам из Узбекистана

В центре будут оказывать правовую и психологическую помощь, на базе структуры организовали языковые и профессиональные курсы.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Находящаяся в России делегация Узбекистана во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым приняла участие в торжественной церемонии открытия пилотного адаптационного центра и моноцентра "Ишга мархамат" для узбекистанцев в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Узбекистана в РФ.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Открытие пилотного Адаптационного центра и моноцентра "Ишга Мархамат" для граждан Узбекистан в г.Санкт-Петербурге

Открыли центр по поручению президента Шавката Мирзиёева, озвученному в ходе видеоселекторного совещания по вопросам внешней трудовой миграции в августе 2020 года.

Благодаря совместным усилиям Посольства Узбекистана в России, Генерального консульства Узбекистана, Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции в России удалось реализовать инициативу.

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ Открытие пилотного Адаптационного центра и моноцентра "Ишга Мархамат" для граждан Узбекистан в г.Санкт-Петербурге

В центре будут оказывать правовую и психологическую помощь, на базе структуры организовали языковые и профессиональные курсы.

Кроме того, здесь будут проходить мероприятия (семинары, разъяснительные работы и лекции), в рамках которых мигранты смогут больше узнать о своих трудовых правах и возможностях на территории Российской Федерации.

Напомним, неделю назад в Москве стартовали курсы для мигрантов из Узбекистана, прибывших на работу в Россию. Теперь они могут усовершенствовать свои профессиональные навыки и улучшить знание русского языка. В ближайшее время подобное обучение будет доступно в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.