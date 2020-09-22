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Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка

В Москве стартовали курсы профобучения для мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200922/15029738/V-Moskve-startovali-kursy-profobucheniya-dlya-migrantov.html

Инициатива предусмотрена профильным постановлением президента и подкреплена совместным соглашением министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, Worldskills Russia и Российского университета дружбы народов.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Теперь мигранты из Узбекистана, прибывшие на работу в Россию, смогут усовершенствовать свои профессиональные навыки и улучшить знание русского языка на бесплатных курсах в Москве и четырех других российских городах. В ближайшее время подобное обучение стартует в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

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Занятия будут проходить ежедневно, в удобное для слушателей время, т.е. утром, вечером, в рабочие или выходные дни. Образовательные программы составят индивидуально для каждой группы – кто-то из слушателей сможет пройти курс по электромонтажным работам, кто-то – узнать тонкости строительного мастерства, а кому-то для начала необходимо выучить русский язык.

Нужно отметить, что Агентство по внешней трудовой миграции в случае необходимости готово обеспечить проживание, питание и проезд до места проведения курсов тем, кто готов учиться, но не имеет для этого необходимых средств. Об этом рассказали в рамках дня открытых дверей обучающих курсов.

К участию в мероприятии на первом этапе пригласили более 100 приезжих из Узбекистана. Набор в группы продолжается. По словам организаторов, спрос на обучение очень высокий – мигранты понимают необходимость получения профессиональных навыков для того, чтобы соответствовать требованиям российского рынка.

© Sputnik / Михаил Голенков
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Обучение будет проходить не только в теории, но и на практике. Строительные площадки для повышения квалификации мигрантов готовы предоставить их потенциальные работодатели. К примеру, группа компаний "Моспромстрой", у которой более 40 строительных объектов в Москве, организовала обучение своих работников и готова рассмотреть трудоустройство будущих выпускников курсов.

По окончании обучения, участники получат Skills-паспорт от Worldskills Russia и смогут найти более подходящую и высокооплачиваемую работу.

Информационным партнером проекта выступает портал Migrant.mobi.

Теги:
Москва, Россия, Обучение, Узбекистан, Мигранты



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