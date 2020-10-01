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Следственный изолятор, архивное фото

Несколько человек в Приморье получили срок за помощь нелегальным мигрантам

© Sputnik / Владимир Песня
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201001/15092107/Neskolko-chelovek-v-Primore-poluchili-srok-za-pomosch-nelegalnym-migrantam.html

Фигуранты, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющихся участниками ВЭД, делали документы, дававшие иностранцам право получать коммерческие визы для въезда в РФ.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Суд во Владивостоке приговорил двух россиян и иностранца к условным срокам лишения свободы за организацию незаконного въезда в Россию свыше тысячи мигрантов, сообщает прокуратура Приморья РИА Новости.

"В результате указанных действий фигурантов на территорию Российской Федерации незаконно въехали свыше 1 тысячи иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от двух лет шести месяцев до двух лет 10 месяцев условно", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что с 2016 года по 2019 год фигуранты, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющихся участниками ВЭД, делали документы, дававшие иностранцам право получать коммерческие визы для въезда в РФ.

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Приговор не вступил в законную силу.

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Приморье, Россия, Россия, нелегальные мигранты, Нелегальная миграция, незаконная миграция, трудовая миграция, трудовые мигранты, иммигранты, эммиграция, Мигранты, миграция, мигрант



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