Несколько человек в Приморье получили срок за помощь нелегальным мигрантам

Фигуранты, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющихся участниками ВЭД, делали документы, дававшие иностранцам право получать коммерческие визы для въезда в РФ.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Суд во Владивостоке приговорил двух россиян и иностранца к условным срокам лишения свободы за организацию незаконного въезда в Россию свыше тысячи мигрантов, сообщает прокуратура Приморья РИА Новости.

"В результате указанных действий фигурантов на территорию Российской Федерации незаконно въехали свыше 1 тысячи иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от двух лет шести месяцев до двух лет 10 месяцев условно", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что с 2016 года по 2019 год фигуранты, имея контроль над рядом коммерческих структур, не являющихся участниками ВЭД, делали документы, дававшие иностранцам право получать коммерческие визы для въезда в РФ.

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Приговор не вступил в законную силу.