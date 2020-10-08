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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

Совфед РФ одобрил закон о новом механизме распределения квот для мигрантов

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201008/15140282/Sovfed-RF-odobril-zakon-o-novom-mekhanizme-raspredeleniya-kvot-dlya-migrantov.html

Документ должен вступить в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования — ввиду необходимости принятия нормативных правовых актов в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Совет Федерации РФ одобрил закон, дающий правительству право распределять квоты в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Правила определения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России, а также порядок распределения указанной квоты соответствующими комиссиями, формируемыми в регионах, будет утверждать правительство.

В настоящее время порядок распределения квоты в российских субъектах не определен.

Ожидается, что принятие закона позволит распределять квоту среди иностранцев с учетом миграционной обстановки в субъекте, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования — ввиду необходимости принятия нормативных правовых актов в данной сфере.

Теги:
Совет Федерации, Россия, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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