Совфед РФ одобрил закон о новом механизме распределения квот для мигрантов

Правила определения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России, а также порядок распределения указанной квоты соответствующими комиссиями, формируемыми в регионах, будет утверждать правительство.
В настоящее время порядок распределения квоты в российских субъектах не определен.
Ожидается, что принятие закона позволит распределять квоту среди иностранцев с учетом миграционной обстановки в субъекте, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования — ввиду необходимости принятия нормативных правовых актов в данной сфере.
МВД Узбекистана вынесло на общественное обсуждение изменения в закон о правилах ОСГО. Поправки предусматривают введение так называемого европротокола, который позволяет оформить ДТП без участия сотрудников правоохранительных органов.
В Кыргызстане несколько дней продолжаются протесты в связи с результатами парламентских выборов. Был назначен временный премьер-министр и спикер парламента. Теперь часть депутатов выступает за отставку действующего президента республики.