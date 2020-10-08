Совфед РФ одобрил закон о новом механизме распределения квот для мигрантов

Документ должен вступить в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования — ввиду необходимости принятия нормативных правовых актов в данной сфере.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Совет Федерации РФ одобрил закон, дающий правительству право распределять квоты в регионах на проживание иностранцев и лиц без гражданства с учетом миграционной обстановки.

Правила определения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России, а также порядок распределения указанной квоты соответствующими комиссиями, формируемыми в регионах, будет утверждать правительство.

В настоящее время порядок распределения квоты в российских субъектах не определен.

Ожидается, что принятие закона позволит распределять квоту среди иностранцев с учетом миграционной обстановки в субъекте, наличия или отсутствия оснований для отказа в выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования — ввиду необходимости принятия нормативных правовых актов в данной сфере.