Мобильное приложение для трудоустройства мигрантов заработает в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Мобильное приложение для трудоустройства мигрантов в следующем году будет запущено на территории ЕАЭС, власти РФ рассчитывают таким образом привлечь на работу в Россию максимальное число русскоязычных граждан из стран союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителями парламентских фракций, пишет РИА Новости.

"Мобильное приложение по передвижению наших трудовых ресурсов для того, чтобы любой человек, который проживает в стране-члене союза (ЕАЭС. - Прим. ред.), мог быстро найти работу, устроиться, уже наготове. Я очень надеюсь его в следующем 2021 году показать", - сказал Мишустин.

"Я очень надеюсь, что мы этим привлечем максимальное количество в том числе русскоговорящих граждан, проживающих, в первую очередь, в государствах-членах нашего союза, в Россию на работу. Ну и также, если кто-то захочет поработать в странах- членах союза, это также для наших российских людей будет доступно", - добавил он.

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в текущем году уже запустила официальный портал для поиска работы на территории всех стран-участниц "Работа без границ". Как поясняла пресс-служба организации, проект станет частью единой цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости.