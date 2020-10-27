Иностранцы смогут работать в РФ без трудового патента - проект закона

В МВД России разработали документ, облегчающий трудоустройство иностранных граждан в РФ, в настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Иностранным гражданам больше не понадобится разрешение на работу или патент для трудоустройства на крупных международных предприятиях в России. Это станет возможным, если соответствующий проект закона, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, будет одобрен.

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Документ разработали в МВД РФ, в настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В конце сентября руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в интервью Sputnik рассказала о том, какие преференции получили иностранцы с начала ограничительных мер из-за коронавируса в России и как упростится оформление документов для их легального пребывания в стране.

В частности, МВД России предлагает создать реестр работодателей, которые готовы трудоустроить иностранцев, и реестр самих работников. Такая идея содержится в новой концепции закона о правовом положении иностранных граждан, разработанной министерством.