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Очередная группа узбекистанцев отправились на заработки в Россию

Иностранцы смогут работать в РФ без трудового патента - проект закона

Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20201027/15266790/Inostrantsy-smogut-rabotat-v-RF-bez-trudovogo-patenta---proekt-zakona.html

В МВД России разработали документ, облегчающий трудоустройство иностранных граждан в РФ, в настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Иностранным гражданам больше не понадобится разрешение на работу или патент для трудоустройства на крупных международных предприятиях в России. Это станет возможным, если соответствующий проект закона, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, будет одобрен.

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Документ разработали в МВД РФ, в настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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В конце сентября руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в интервью Sputnik рассказала о том, какие преференции получили иностранцы с начала ограничительных мер из-за коронавируса в России и как упростится оформление документов для их легального пребывания в стране. 

В частности, МВД России предлагает создать реестр работодателей, которые готовы трудоустроить иностранцев, и реестр самих работников. Такая идея содержится в новой концепции закона о правовом положении иностранных граждан, разработанной министерством.

Теги:
трудоустройство, трудовой патент, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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