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Рабочие на строительной площадке

Крупным стройкомпаниям РФ могут разрешить приглашать мигрантов по спискам

© Sputnik / Павел Лисицын
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201027/15270122/Krupnym-stroykompaniyam-RF-mogut-razreshit-priglashat-migrantov-po-spiskam.html

Компании, которые получат такие "точечные разрешения", должны будут гарантировать всю цепочку безопасности здоровья мигрантов "от момента принятия решения о въезде до момента, когда люди снова окажутся дома".

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Правительство РФ обсуждает возможность точечного разрешения крупным строительным компаниям привозить мигрантов из стран СНГ по спискам, рассказал на форуме девелоперов и архитекторов Forbes замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, пишет РИА Новости.

"Подобная практика позволит не допустить приостановки строек из-за дефицита рабочей силы в связи с пандемией коронавируса. Как отметил Стасишин, она коснется в первую очередь мигрантов из Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Компании, которые получат такие "точечные разрешения", должны будут гарантировать всю цепочку безопасности здоровья мигрантов "от момента принятия решения о въезде до момента, когда люди снова окажутся дома".

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Эти требования должны будут включать как тестирование рабочих, так и их лечение и проживание. По словам Стасишина, компании должны нести ответственность за здоровье мигрантов и безопасность граждан.

Теги:
Строительство, строители, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



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