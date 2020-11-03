В Якутии разработали мобильное приложение для мигрантов

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Якутии разработали мобильное приложение "Содружество" в помощь мигрантам, сообщили в пресс-службе Министерства по внешним связям и делам народов республики.
Наибольшую долю мигрантов представляют кыргызстанцы, таджикистанцы и узбекистанцы. С визовым режимом в Якутию, в основном, прибыли граждане Китая. Большинство иностранцев, пребывающих на территории региона, составляют трудовые мигранты (76,8%).
"Министерством по внешним связям и делам народов республики совместно с Домом дружбы народов имени А. Е. Кулаковского в Якутске разработано бесплатное мобильное приложение "Содружество", с помощью которого иностранный гражданин может найти необходимую информацию и практические рекомендации по оформлению документов, трудоустройству, жизни в обществе, а также сведения о возможности получения медицинских и образовательных услуг, социальной и правовой поддержки", — говорится в публикации.
Сервис на первом этапе поддерживает семь языков: русский, якутский, английский, китайский, узбекский, таджикский и кыргызский. В дальнейшем планируется перевод приложения на другие языки народов мира.
В составе приложения имеется карта республики с указанием полезных иностранному гражданину организаций и учреждений. Представлена информация об истории, культуре и традициях народов, населяющих республику.