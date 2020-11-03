В Якутии разработали мобильное приложение для мигрантов

Сервис на первом этапе поддерживает семь языков: русский, якутский, английский, китайский, узбекский, таджикский и кыргызский.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Якутии разработали мобильное приложение "Содружество" в помощь мигрантам, сообщили в пресс-службе Министерства по внешним связям и делам народов республики.

По состоянию на 1 октября на территории Якутии находились 27 840 иностранцев. По сведениям управления по вопросам миграции МВД по региону, впервые на миграционный учет поставлено 8 349 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 66,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наибольшую долю мигрантов представляют кыргызстанцы, таджикистанцы и узбекистанцы. С визовым режимом в Якутию, в основном, прибыли граждане Китая. Большинство иностранцев, пребывающих на территории региона, составляют трудовые мигранты (76,8%).

"Министерством по внешним связям и делам народов республики совместно с Домом дружбы народов имени А. Е. Кулаковского в Якутске разработано бесплатное мобильное приложение "Содружество", с помощью которого иностранный гражданин может найти необходимую информацию и практические рекомендации по оформлению документов, трудоустройству, жизни в обществе, а также сведения о возможности получения медицинских и образовательных услуг, социальной и правовой поддержки", — говорится в публикации.

Сервис на первом этапе поддерживает семь языков: русский, якутский, английский, китайский, узбекский, таджикский и кыргызский. В дальнейшем планируется перевод приложения на другие языки народов мира.

Приложение работает на любых версиях, поддерживаемых Android и Apple устройствами. Пользователям также доступны услуги по проверке готовности документов, подлинности патента и разрешения на работу, проверке запрета на въезд в РФ, штрафов ГИБДД и другое. Кроме того, иностранцы с помощью приложения смогут ознакомиться с базой вакансий Якутии и направить работодателю свое резюме.

В составе приложения имеется карта республики с указанием полезных иностранному гражданину организаций и учреждений. Представлена информация об истории, культуре и традициях народов, населяющих республику.