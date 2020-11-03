Между крупными городами Узбекистана и Казахстана запустят автобусное сообщение

В рамках встречи особо было подчеркнуто приоритетное значение дальнейшего развития и укрепления стратегического партнерства в развитии транспортных коммуникаций. Стороны положительно оценили возобновление воздушных перевозок.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. На встрече зампремьера – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра были обсуждены текущее состояние, а также перспективы дальнейшего укрепления и расширения многопланового сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, промышленной и транспортно-логистической сферах. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.

Договорились о продолжении практического взаимодействия по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС).

Для того, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки товаров, повышение транзитно-пропускной способности и дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества соответствующими министерствами и ведомствами двух стран будут приняты практические меры по расширению и углублению сотрудничества.

Министерство инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан Подписание соглашения о сотрудничестве между Узбекистаном и Казахстаном

В рамках встречи особо было подчеркнуто приоритетное значение дальнейшего развития и укрепления стратегического партнерства в развитии транспортных коммуникаций. Стороны положительно оценили возобновление воздушных перевозок.

Обсуждены возможности открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Казахстана, строительства скоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент", а также транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".

В ходе переговоров были также обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сферах энергетики, образования, здравоохранения, науки, культуры и туризма.

По итогам встречи заместители премьер-министров двух стран приняли итоговый протокол, а также План практических мер по расширению и углублению сотрудничества Республики Узбекистан и Республики Казахстан, предусматривающий реализацию 22 конкретных проектов промышленной кооперации.