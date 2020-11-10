Мусульманские организации должны усилить работу с мигрантами - Крганов

Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов.

"Мы сейчас вспоминали про несогласованное мероприятие мигрантов у французского посольства в Москве. Что это нам показывает? Во-первых, это несогласованность и это слабое влияние вообще на мигрантов со стороны мигрантских организаций, со стороны религиозных организаций... Они же ни с кем не советуются, а сами по себе занимаются подобного рода действиями. А если бы там какое-то ЧП произошло?" - сказал муфтий.

По его мнению, религиозным деятелям "нужно усилить работу в данном ключе".

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Крганов констатировал также, что "экстремизм молодеет", и, "очевидно, что не хватает нашего внимания молодежи". Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения.