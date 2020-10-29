В МВД Узбекистана выступили с заявлением на фоне протестов в исламском мире

В настоящее время в узбекском сегменте социальных сетей распространяются различные материалы, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские и несвойственные исламской религии идеи.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В МВД предупредили пользователей соцсетей о том, что подготовка, хранение и распространение экстремистских исламских идей могут повлечь уголовную ответственность.

Правоохранители напомнили о соответствующих статьях УК РУз:

статья 156 "Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды";

статья 244 прим. 3 "Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания".

В ведомстве попросили граждан (в том числе блогеров и журналистов) проверять информацию на предмет достоверности и законности перед ее широким освещением.

Ранее узбекистанцев призвали не поддаваться эмоциям из-за карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованным в начале сентября сатирическим журналом Charlie Hebdo.

"Если мы будем отвечать на оскорбление оскорблением, высока вероятность того, что это станет причиной для второй волны этого отвратительного действия. Это принесет больше вреда, чем пользы", — подчеркнули в Управлении мусульман Узбекистана.

Граждан попросили действовать, основываясь "на мышлении, а не эмоциях", чтобы "не создавать почву для заговора врагов религии и ухудшения ситуации".