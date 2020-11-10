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Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways совершит чартерный рейс из Ташкента в Дели и обратно

© Sputnik / Марина Лысцева
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201110/15372309/Uzbekistan-Airways-sovershit-charternyy-reys-iz-Tashkenta-v-Deli-i-obratno.html

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил о выполнении чартерного рейса по маршруту "Ташкент - Дели - Ташкент" 29 ноября 2020 года. Авиаперелет будет выполнен по следующему графику:

  • Ташкент – Дели: вылет в 14.00, прибытие в 17.30 (время местное)
  • Дели – Ташкент: вылет в 19.00, прибытие в 21.30 (время местное).

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Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.

Теги:
Чартер, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Ташкент, Узбекистан, Индия, Дели



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