Uzbekistan Airways совершит чартерный рейс из Ташкента в Дели и обратно

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил о выполнении чартерного рейса по маршруту "Ташкент - Дели - Ташкент" 29 ноября 2020 года. Авиаперелет будет выполнен по следующему графику:

Ташкент – Дели: вылет в 14.00, прибытие в 17.30 (время местное)

Дели – Ташкент: вылет в 19.00, прибытие в 21.30 (время местное).

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Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или у агентов по продаже.