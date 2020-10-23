Эксперт объяснил, почему важно возобновить авиаперелеты между странами СНГ

По мнению специалиста, на сегодняшний день восстановление авиасообщений внутри СНГ по договоренности между двумя-тремя странами является хорошей перспективой для взаимодействия и преодоления особенностей развития экономики воздушного транспорта.
"Необязательно только запрещать, только закрывать границы, нужно контролировать, развивать и вкладывать средства, чтобы обеспечить всеобщую безопасность", - сказал Владимир Попов.
Как считает эксперт, сейчас есть возможность открывать авиалинии, так как диагностика заболевания уже находится на должном уровне: есть несколько препаратов терапевтического плана, а также создана вакцина.
Спикер добавил, что экономика воздействует на все отрасли жизнедеятельности. Чтобы создать условия, благоприятные для работы всех структур, в том числе, и в странах СНГ, необходимо всесторонне организовать работу с должным санитарно-медицинским обеспечиванием и контролем, подчеркнул Попов.
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