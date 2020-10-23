Эксперт объяснил, почему важно возобновить авиаперелеты между странами СНГ

Радио Эксперт объяснил, почему важно возобновить авиаперелеты между странами СНГ

По мнению специалиста, на сегодняшний день восстановление авиасообщений внутри СНГ по договоренности между двумя-тремя странами является хорошей перспективой для взаимодействия и преодоления особенностей развития экономики воздушного транспорта.

"Необязательно только запрещать, только закрывать границы, нужно контролировать, развивать и вкладывать средства, чтобы обеспечить всеобщую безопасность", - сказал Владимир Попов.

Как считает эксперт, сейчас есть возможность открывать авиалинии, так как диагностика заболевания уже находится на должном уровне: есть несколько препаратов терапевтического плана, а также создана вакцина.

Спикер добавил, что экономика воздействует на все отрасли жизнедеятельности. Чтобы создать условия, благоприятные для работы всех структур, в том числе, и в странах СНГ, необходимо всесторонне организовать работу с должным санитарно-медицинским обеспечиванием и контролем, подчеркнул Попов.

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