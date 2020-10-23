20:47 23 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов
© Sputnik

Эксперт объяснил, почему важно возобновить авиаперелеты между странами СНГ

Радио
Получить короткую ссылку
24810
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20201023/15248198/Ekspert-obyasnil-pochemu-vazhno-vozobnovit-aviaperelety-mezhdu-stranami-SNG.html

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов рассказал,

Радио
Эксперт объяснил, почему важно возобновить авиаперелеты между странами СНГ

По мнению специалиста, на сегодняшний день восстановление авиасообщений внутри СНГ по договоренности между двумя-тремя странами является хорошей перспективой для взаимодействия и преодоления особенностей развития экономики воздушного транспорта. 

"Необязательно только запрещать, только закрывать границы, нужно контролировать, развивать и вкладывать средства, чтобы обеспечить всеобщую безопасность", - сказал Владимир Попов.

Как считает эксперт, сейчас есть возможность открывать авиалинии, так как диагностика заболевания уже находится на должном уровне: есть несколько препаратов терапевтического плана, а также создана вакцина. 

Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
Ташкент возобновит авиасообщение с Душанбе

Спикер добавил, что экономика воздействует на все отрасли жизнедеятельности. Чтобы создать условия, благоприятные для работы всех структур, в том числе, и в странах СНГ, необходимо всесторонне организовать работу с должным санитарно-медицинским обеспечиванием и контролем, подчеркнул Попов.

Развернутый комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
открытие, Авиасообщение, СНГ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые сексуальные женщины России по версии MAXIM - фотолента
Полеты и боевое применение штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант в Киргизии - YouTube
Как выполняют полеты на российской авиабазе "Кант" в Кыргызстане
Азбука тюркских слов
Тюркские корни русского: самые известные слова-кочевники



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться