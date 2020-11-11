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Россия резко сократила квоту на мигрантов

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201111/15378841/Rossiya-rezko-sokratila-kvotu-na-migrantov.html

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квоты на выдачу РВП иностранцам и лицам без гражданства на следующий год.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В России квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в 2021 году составит 39 325, следует из распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский
Facebook / Юрий Московский
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В 2020-м квота выделялась на 60,2 тысячи человек, двумя годами ранее — на 90,3 тысячи.

Больше всего разрешений получили Московская область (2,5 тысячи), Москва (две тысячи), Санкт-Петербург (1,2 тысячи). Ростовская, Белгородская, Тульская области, а также Ставропольский край смогут принять по одной тысяче мигрантов.

По данным Министерства внутренних дел РФ, на 30 сентября 2020-го в стране работало около 1,8 миллиона иностранцев. Это на 22,5 процента меньше, чем в сентябре прошлого года.

Теги:
РВП, Михаил Мишустин, мигрант, трудовые мигранты, Россия



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