Мигрантов в России могут обязать заново получать водительские права

По информации МВД, при желании мигранты могут получить российские удостоверения. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В России предложили аннулировать национальные водительские права мигрантов, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

"Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными в России по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ", - говорится в сообщении.

По информации МВД, при желании мигранты могут получить российские удостоверения.

Однако данную норму предлагается не применять к россиянам, постоянно живущим за границей и ездящим по местным правам.