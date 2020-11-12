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В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца

Мигрантов в России могут обязать заново получать водительские права

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201112/15390850/Migrantov-v-Rossii-mogut-obyazat-zanovo-poluchat-voditelskie-prava.html

По информации МВД, при желании мигранты могут получить российские удостоверения. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В России предложили аннулировать национальные водительские права мигрантов, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

"Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными в России по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ", - говорится в сообщении.

По информации МВД, при желании мигранты могут получить российские удостоверения.

Однако данную норму предлагается не применять к россиянам, постоянно живущим за границей и ездящим по местным правам.

Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, водитель, водители, автомобили, автомобиль, права, Россия, Россия



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