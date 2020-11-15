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Мигранты на строительном объекте. Архивное фото

Проблема нехватки мигрантов набирает угрожающие масштабы - вице-премьер РФ

© Sputnik / Алексей Даничев
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201115/15408036/Problema-nekhvatki-migrantov-nabiraet-ugrozhayuschie-masshtaby---vitse-premer-RF.html

Из-за пандемии коронавируса одной из ключевых проблем на стройках становится недостаток рабочей силы, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Правительство России намерено разрешить "точечный" въезд мигрантов для работ на стройках, заявил на брифинге вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает Sputnik Таджикистан.

Во время выступления он отметил, что из-за пандемии коронавируса одной из ключевых проблем в строительстве становится недостаток рабочей силы.

"На стройках работает много мигрантов. И когда ввели ограничения, часть из них уехала из страны, уехала к себе домой, а вернуться не может. Поэтому у нас действительно набирает угрожающие масштабы проблема нехватки трудовых ресурсов", - сказал вице-премьер.

По словам Хуснуллина, многие обращаются в правительство с просьбой открыть границы для въезда мигрантов в Россию. При этом он подчеркнул, что, пока ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, "мы не можем рисковать".

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Вице-премьер отметил, что власти России ищут варианты разрешить въезд мигрантам хотя бы точечно.

"У нас опыт уже по ряду предприятий, когда точечно нужно было завести вахтовиков на определенные стройки. Мы принимали такие решения, соблюдали все меры, соблюдали карантин. Обследования, все анализы - все за счет работодателей. И таких людей привозили", - уточнил он.

Хуснуллин добавил, что благодаря господдержке строек в России становятся больше, однако теперь остро ощущается нехватка людей.




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