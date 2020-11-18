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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Москалькова рекомендовала принять меры против выдворения мигрантов в пандемию

© Sputnik / Александр Натрускин
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201118/15430481/Moskalkova-rekomendovala-prinyat-mery-protiv-vydvoreniya-migrantov-v-pandemiyu.html

Омбудсмен напомнила, что в результате закрытия границ мигранты не смогли покинуть территорию РФ, а имеющие документы с разрешением на проживание из-за самоизоляции также не могли вернуться на родину, чтобы продлить свой статус.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рекомендовала омбудсменам других государств обратиться в правительства для выработки мер против выдворения иностранных граждан, которые из-за ограничений не могут продлить разрешающие нахождение на территории другой страны документы, пишет РИА Новости.

Омбудсмен напомнила, что в результате закрытия границ мигранты не смогли покинуть территорию РФ, а имеющие документы с разрешением на проживание из-за самоизоляции также не могли вернуться на родину, чтобы продлить свой статус. Уточняется, что после ряда обращений с просьбой разрешить иностранцам продлить срок пребывания на территории России после снятия ограничительных мер и без рисков выдворения было принято соответствующего решение. Так, действие временных мер по нахождению иностранных граждан в России продлено до 15 декабря 2020 года.

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"Предлагаю нам совместно обратиться к правительству России с целью рассмотреть возможность объявления правовой амнистии тем мигрантам, которые находятся здесь на нелегальном или полулегальном положении. Это поможет провести массовую государственную регистрацию мигрантов. Важное условие получения такой амнистии – мигранты не должны совершать преступления", - сказала Москалькова.

Также она заявила о проблеме трудовой занятости иностранных граждан в связи с закрытием объектов, привлекающих мигрантов в качестве рабочей силы. Однако на сегодняшний день из-за невозможности вернуться на родину и продлить разрешение на работу и патент был введен особый режим привлечения иностранных граждан к работе.

Теги:
пандемия, Россия, Россия, Татьяна Москалькова, Мигранты, миграция, мигрант



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