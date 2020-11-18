Духовное собрание мусульман России запускает портал для мигрантов

Помимо этого, в организации готовят к изданию серию книг под названием "Азбука мигранта" и записывают обучающие видеоролики.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) открывает 25 ноября федеральный портал для мигрантов всех конфессий и национальностей, заявил председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов, сообщается на официальном сайте.

"25 ноября будет запущен новый информационный портал росмигрант.рф (rosmigrant.ru) с различными актуальными приложениями и с возможностью получения информации на нескольких языках – русский, таджикский, узбекский и киргизский", - сказал Крганов.

В организации готовят к изданию серию книг под названием "Азбука мигранта" и записывают обучающие видеоролики.

"Со старта нашего проекта было получено большое количество обращений от мигрантов, сейчас мы принимаем до 40 обращений ежедневно. Мы не только дистанционно консультируем и решаем вопросы, но также оказываем помощь непосредственно в наших приходах и в мечетях", - пояснил муфтий.

Мусульманские организации должны усилить работу с мигрантами - Крганов >>

Ранее муфтий рассказал о создании федерального Центра правовой защиты и культурной адаптации мигрантов. Также для них открыта горячая линия (8-800-550-32-03). Проект реализуется в 18 регионах России.