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В Москве стартовали профкурсы для мигрантов из Узбекистана

Чем ID-карты помогут мигрантам в России

© Foto : Жахонгир Хайитов
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201119/15438436/Chem-ID-karty-pomogut-migrantam-v-Rossii.html

Введение ID-карты и возможность пользования "Личным кабинетом" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения, намного упростит жизнь мигрантам.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Открытие доступа к порталу госуслуг и введение ID-карт для мигрантов позволило бы избежать коррупционных схем регистрации, заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"Введение ID-карты и возможность пользования "Личным кабинетом" на Едином портале государственных и муниципальных услуг, мобильного приложения, намного упростит жизнь мигрантам. Это ликвидирует незаконные схемы оформления регистрации для иностранных граждан и коррупционные схемы, связанные с ним", - сказал Крганов на совещании в ОП РФ, его высказывания приводятся на сайте ДСМР.

По его словам, мигранты не знают своих прав в трудовом законодательстве, и даже если их договор с работодателем оформлен официально, они не знакомы с "алгоритмом действий в случае невыплаты положенной заработной платы". Крганов отметил, что вопросы с невыплатой обычно решаются в досудебном порядке, поскольку "работодатели не хотят платить большие штрафы и охотно соглашаются оплатить труд мигранта до суда".

Духовное собрание мусульман России запускает портал для мигрантов >>

Ранее стало известно, что 25 ноября заработает федеральный интернет-портал для мигрантов всех конфессий и национальностей росмигрант.рф (rosmigrant.ru), который доступен на русском, таджикском, узбекском и киргизском языках.

ID-карта вместо паспорта
© Sputnik
ID-карта вместо паспорта
Теги:
ID-карта, трудовые мигранты, иммигранты, Мигранты, миграция, мигрант, Россия, Россия



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