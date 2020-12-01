Нужно ли создавать региональные центры адаптации мигрантов в РФ

Представляется перспективным создание региональных центров адаптации, активное привлечение к их деятельности национальных общественных организаций.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. В России необходимо создать региональные центры социокультурной адаптации мигрантов, считает глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Предстоит еще многое сделать в сфере социокультурной адаптации мигрантов. Мы считаем это одним из основных рисков на сегодняшний момент. Представляется перспективным создание региональных центров адаптации, активное привлечение к их деятельности национальных общественных организаций", - сказал Баринов на международном форуме "Народы России".

Как отметил руководитель агентства, правовые основы этой работы необходимо прежде всего закрепить на законодательном уровне.

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Напомним, в Ташкенте, в Моноцентре по оказанию услуг незанятому населению "Ишга марҳамат", открылось представительство Российского университета дружбы народов. Оно будет помогать в обучении русскому языку граждан, которые планируют выехать на временную работу в РФ.