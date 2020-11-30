РУДН поможет узбекистанцам с адаптацией при трудоустройстве в РФ — видео

В Ташкенте, в Моноцентре по оказанию услуг незанятому населению — "Ишга марҳамат" открылось представительство Российского университета дружбы народов. Оно будет помогать в обучении русскому языку граждан, которые планируют выехать на временную работу в РФ.

Проект реализуется совместно с Министерством занятости и Агентством внешней трудовой миграции республики, которые и набирают группы слушателей.

По словам директора представительства РУДН в Узбекистане Андрея Колесникова, в настоящее время уже есть около 400 желающих пройти курсы. В ближайшие месяцы в разных регионах страны будут организованы занятия по программе "Русский язык для рабочих специальносте".

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов на церемонии открытия представительства подчеркнул, что сотрудничество с РУДН рассчитано на долгосрочную перспективу, а российский вуз был выбран потому, что имеет более чем полувековой опыт преподавания русского языка именно иностранцам.

В перспективе помимо представительства, где можно будет оформлять и трудовые патенты для работы в России, в республике планируется открыть полноценный филиал РУДН.

Как ведется работа сегодня и какими возможностями обладает новый центр, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.