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РУДН поможет узбекистанцам с адаптацией при трудоустройстве в РФ — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201130/15509721/RUDN-pomozhet-uzbekistantsam-s-adaptatsiey-pri-trudoustroystve-v-RF--video.html

В Ташкенте, в Моноцентре по оказанию услуг незанятому населению — "Ишга марҳамат" открылось представительство Российского университета дружбы народов. Оно будет помогать в обучении русскому языку граждан, которые планируют выехать на временную работу в РФ.

Проект реализуется совместно с Министерством занятости и Агентством внешней трудовой миграции республики, которые и набирают группы слушателей.

По словам директора представительства РУДН в Узбекистане Андрея Колесникова, в настоящее время уже есть около 400 желающих пройти курсы. В ближайшие месяцы в разных регионах страны будут организованы занятия по программе "Русский язык для рабочих специальносте".

Здание РУДН в Москве
© Sputnik / Петр Чернов
Представительство РУДН откроется в Ташкенте 30 ноября
Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов на церемонии открытия представительства подчеркнул, что сотрудничество с РУДН рассчитано на долгосрочную перспективу, а российский вуз был выбран потому, что имеет более чем полувековой опыт преподавания русского языка именно иностранцам.

В перспективе помимо представительства, где можно будет оформлять и трудовые патенты для работы в России, в республике планируется открыть полноценный филиал РУДН.

Как ведется работа сегодня и какими возможностями обладает новый центр, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
миграция, Образование, русский язык, Россия, РУДН, Узбекистан



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