РУДН поможет узбекистанцам с адаптацией при трудоустройстве в РФ — видео

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В Ташкенте, в Моноцентре по оказанию услуг незанятому населению — "Ишга марҳамат" открылось представительство Российского университета дружбы народов. Оно будет помогать в обучении русскому языку граждан, которые планируют выехать на временную работу в РФ.
Проект реализуется совместно с Министерством занятости и Агентством внешней трудовой миграции республики, которые и набирают группы слушателей.
По словам директора представительства РУДН в Узбекистане Андрея Колесникова, в настоящее время уже есть около 400 желающих пройти курсы. В ближайшие месяцы в разных регионах страны будут организованы занятия по программе "Русский язык для рабочих специальносте".
Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов на церемонии открытия представительства подчеркнул, что сотрудничество с РУДН рассчитано на долгосрочную перспективу, а российский вуз был выбран потому, что имеет более чем полувековой опыт преподавания русского языка именно иностранцам.
В перспективе помимо представительства, где можно будет оформлять и трудовые патенты для работы в России, в республике планируется открыть полноценный филиал РУДН.
Как ведется работа сегодня и какими возможностями обладает новый центр, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.