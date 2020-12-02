Дефицит мигрантов на стройках РФ повысил производительность труда

В последнее время в России наблюдается большая проблема с трудовыми ресурсами, из страны "вымылось 1,5 миллиона мигрантов".

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Дефицит мигрантов на стройках России, хоть и является проблемой для отрасли, позволил повысить производительность труда, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время в России наблюдается большая проблема с трудовыми ресурсами, из страны "вымылось 1,5 миллиона мигрантов".

"К сожалению, пока мы без мигрантов справиться не можем. Но дефицит рабочей силы тоже дает определенный плюс для повышения производительности труда: это позволяет повышать механизацию, улучшать условия работы, принимать необходимые для прорыва отрасли новые технологии", - отметил Хуснуллин.

Он также сообщил, что стране не хватает и управляющих строительными процессами кадров.

"У меня большой вопрос к тому, какие кадры мы готовим. У нас на местах нет профессиональных кадров, которые умеют проектировать, а еще хуже – не умеют управлять. Когда я проанализировал, сколько руководителей в регионах имеют хотя бы строительное образование, я увидел, что меньше половины. И как мы тогда будем управлять стройкой, если это сложнейший многофакторный процесс", - подытожил он.

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Напомним, ранее стало известно, что нехватка мигрантов остро чувствуется в строительстве, продуктовой рознице, пищевой промышленности и других отраслях, которых не коснулись ограничения, связанные с коронавирусом.