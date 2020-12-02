В РФ одобрен закон о едином подходе к экзамену по русскому для мигрантов

Закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов, пишет РИА Новости.

"Проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам", - говорится в сообщении.

Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

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Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.