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Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка

В РФ одобрен закон о едином подходе к экзамену по русскому для мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20201202/15524278/V-RF-odobren-zakon-o-edinom-podkhode-k-ekzamenu-po-russkomu-dlya-migrantov.html

Закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов, пишет РИА Новости.

"Проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам", - говорится в сообщении.

Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

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Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

Теги:
Россия, Россия, русский язык, экзамен, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант



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