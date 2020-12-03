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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Медведев предложил поддержать системы соцобеспечения в регионах, где много мигрантов

© Sputnik / Екатерина Штукина
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201203/15532197/Medvedev-predlozhil-podderzhat-sistemy-sotsobespecheniya-v-regionakh-gde-mnogo-migrantov.html

Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в российских регионах, где проживает много мигрантов, пишет РИА Новости.

"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения. В результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям. Надо подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в регионах с большим количеством мигрантов", - заявил Медведев.

Зампред СБ провел совещание о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены кабмина, руководители силовых ведомств, служб и агентств. Он отдельно остановился на ситуации в миграционной сфере.

Теги:
Дмитрий Медведев, Россия, Россия, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант



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