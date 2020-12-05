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Багишамальский колледж профессиональной подготовки

В Андижане открылся центр для профподготовки и обучения русскому языку

Пресс-служба представительства РУДН в Узбекистане
Миграция
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Sputnik Узбекистан
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На базе Багишамальского колледжа профессиональной подготовки развернут центр, который поможет жителям региона не только получить знания, в том числе по русскому языку, но и сдать экзамены на патент и участвовать в собеседованиях с работодателями из РФ.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Андижане официально открылся Багишамальский колледж профессиональной подготовки. В центре не только можно будет пройти курсы русского языка, но там же сдать соответствующий экзамен по этому предмету и по истории о основам законодательства РФ.

Стратегическим партнером проекта определен Российский университет дружбы народов, который оказывает учреждению методическую помочь. На первом этапе РУДН уже провел курсы повышения квалификации с местными педагогами-русистами из Андижана и Андижанской области. По итогам занятий 30 специалистам были вручены сертификаты и удостоверения. В церемонии принял участия хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов, а также руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.

Вручение сертификатов и удостоверений педагогам-русистам, прошедшим курс повышения квалификации от РУДН
Пресс-служба представительства РУДН в Узбекистане
Вручение сертификатов и удостоверений педагогам-русистам, прошедшим курс повышения квалификации от РУДН
В рамках сотрудничества с Российским университетом дружбы народов, ведётся работа по обеспечению колледжа методической литературой, разработанной на базе РУДН, совместное обучение русскому языку по рабочим специальностям и проведение экзаменов по русскому и основам законодательства РФ, которые требуются для оформления трудового патента.

Центр станет одной из основных площадок для взаимодействия российских работодателей с потенциальными сотрудниками из Узбекистана. В Центре можно будет проводить дистанционные собеседования с претендентами, чтобы еще не выезжая из страны, человек мог напрямую пообщаться с будущим работодателем и выяснить все нюансы.

Вручение сертификатов и удостоверений педагогам-русистам, прошедшим курс повышения квалификации от РУДН
Пресс-служба представительства РУДН в Узбекистане
Вручение сертификатов и удостоверений педагогам-русистам, прошедшим курс повышения квалификации от РУДН

Представительство РУДН в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Представительство Российского университета дружбы народов открылось в Узбекистане в декабре. Миссия вуза в методической и прикладной помощи в освоении учебных программ на русском языке, в первую очередь при получении конкретных профессий. В настоящее время на программу по русскому языку уже зарегистрировались более 400 слушателей по всей республике.

В перспективе есть планы открыть в республике полноценный филиал РУДН.

Теги:
патент, миграция, русский язык, РУДН, Андижан



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