В Андижане открылся центр для профподготовки и обучения русскому языку

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Андижане официально открылся Багишамальский колледж профессиональной подготовки. В центре не только можно будет пройти курсы русского языка, но там же сдать соответствующий экзамен по этому предмету и по истории о основам законодательства РФ.
Стратегическим партнером проекта определен Российский университет дружбы народов, который оказывает учреждению методическую помочь. На первом этапе РУДН уже провел курсы повышения квалификации с местными педагогами-русистами из Андижана и Андижанской области. По итогам занятий 30 специалистам были вручены сертификаты и удостоверения. В церемонии принял участия хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов, а также руководитель представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.
В рамках сотрудничества с Российским университетом дружбы народов, ведётся работа по обеспечению колледжа методической литературой, разработанной на базе РУДН, совместное обучение русскому языку по рабочим специальностям и проведение экзаменов по русскому и основам законодательства РФ, которые требуются для оформления трудового патента.
Центр станет одной из основных площадок для взаимодействия российских работодателей с потенциальными сотрудниками из Узбекистана. В Центре можно будет проводить дистанционные собеседования с претендентами, чтобы еще не выезжая из страны, человек мог напрямую пообщаться с будущим работодателем и выяснить все нюансы.
В перспективе есть планы открыть в республике полноценный филиал РУДН.