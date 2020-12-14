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Реконструкция улиц

Женщины могут заменить мигрантов на российских стройках

© Sputnik / Саид Царнаев
Миграция
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Это, в частности, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Нехватку мигрантов на российских стройках с 1 января можно будет частично восполнить россиянками, рассказали РИА Недвижимость эксперты.

С 1 января 2021 года вступают в действие положения приказа Минтруда России, в четыре раза сократившего перечень запрещенных для женщин специальностей. Россиянкам с приходом нового года станут доступны более 30 новых профессий.

"В действующий перечень включен ряд ремонтно-строительных работ, при выполнении которых запрещается использование труда женщин. Это, в частности, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, ряд арматурных работ. В новом перечне этот раздел исключен", - рассказал партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский.

Однако, несмотря на отмену ряда ограничений, строительным организациям нельзя будет привлекать женщин для выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную независимо от видов должностей.

А вот глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков считает, что о полной замене россиянками мигрантов говорить пока рано.

Рабочие на строящемся объекте
© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
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При этом он подчеркнул, что позитивные тенденции в уменьшении гендерного дисбаланса в строительной отрасли все же присутствуют. Например, по его словам, женщины вполне могли бы восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.

"Право выбирать профессию и заниматься любимым делом не должно определяться гендером. Дело даже не в том, что женщины могут заменить мигрантов, а в том, что они имеют право работать на стройке в принципе. Почему, если девушка или женщина отучилась и получила строительную профессию, она будет хуже мужчины? Хочет - пусть работает, это ее законное право", - заявила активистка организации Sveriges Kvinnolobby ("Шведское женское лобби") Софья Ширяева.

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По мнению учредителя девелоперской компании "ГРМ-Групп" Натальи Гарт, ситуация с открытием границ вряд ли стабилизируется в ближайшее время, а женщины, может быть пока и не слишком активно идущие на стройку, в некоторых видах работ заметно превосходят профессиональный уровень мужчин.

Теги:
Строительство, строители, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, Россия, Россия, права женщин, женщина



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