23:19 14 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.05
  • EUR12657.00
  • USD10443.07
Поиск
Рабочие на строительстве автомобильного моста

Минстрой предлагает упростить въезд в Россию строителям-мигрантам

© Sputnik / Константин Чалабов
Миграция
Получить короткую ссылку
99 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/06/15123334.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201214/15600082/Minstroy-predlagaet-uprostit-vezd-v-Rossiyu-stroitelyam-migrantam.html

Минстрой внес в правительство предложения по упрощению условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей, рассказали РИА Недвижимость в министерстве.

По данным Минстроя, стройотрасль 50 российских регионов испытывает дефицит рабочей силы, оцениваемый совокупно в более чем 190 тысяч человек.

"В первую очередь дефицит составляют иностранные специалисты из стран ближнего зарубежья (Узбекистана, Украины, Таджикистана)", - говорится в сообщении.

В связи с этим Минстрой внес в правительство предложения по упрощению условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

Ввоз в Россию строителей-иностранцев предлагается разрешить только организациям, гарантирующим соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля.

Женщины могут заменить мигрантов на российских стройках >>

В частности, предлагается установить требование о представлении заключения об отсутствии COVID-19 по результатам исследования методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три дня до въезда. Также организации, привлекающие иностранных рабочих, будут обязаны обеспечить их проживание.

Теги:
въезд, Россия, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Агентство информации и массовых коммуникаций
Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента
Залп четырьмя баллистическими ракетами Булава с борта новейшей подлодки Владимир Мономах
В кадре: залпы баллистических ракет с новейшей подлодки "Владимир Мономах"
Свободные экономические зоны в Узбекистане - как они работают и сколько зарабатывают
СЭЗ в Узбекистане: что производят и сколько зарабатывают

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться