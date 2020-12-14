Минстрой предлагает упростить въезд в Россию строителям-мигрантам

Минстрой внес в правительство предложения по упрощению условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей, рассказали РИА Недвижимость в министерстве.

По данным Минстроя, стройотрасль 50 российских регионов испытывает дефицит рабочей силы, оцениваемый совокупно в более чем 190 тысяч человек.

"В первую очередь дефицит составляют иностранные специалисты из стран ближнего зарубежья (Узбекистана, Украины, Таджикистана)", - говорится в сообщении.

В связи с этим Минстрой внес в правительство предложения по упрощению условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ.

Ввоз в Россию строителей-иностранцев предлагается разрешить только организациям, гарантирующим соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля.

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В частности, предлагается установить требование о представлении заключения об отсутствии COVID-19 по результатам исследования методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три дня до въезда. Также организации, привлекающие иностранных рабочих, будут обязаны обеспечить их проживание.