Когда мигранты начнут возвращаться в РФ - ответ эксперта

По прогнозу Владимира Волоха, потребности российской экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будут открыты границы, заявил РИА Новости профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.

"Рассчитывать, что будут открыты государственные границы, что будет улучшена ситуация для иностранцев, которые будут въезжать в Россию, наверное, в ближайшее время ожидать не стоит. Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться", - сказал Волох.

По его прогнозу, потребности российской экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.

Что касается причин оттока, то пандемию коронавируса следует рассматривать как виновника номер один, отметил Волох, связанные с ней меры "существенно изменили нашу жизнь, не только россиян, но и иностранных граждан". Он также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 40-процентном сокращении количества прибывающих в столицу.

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Напомним, численность мигрантов в России в 2020 году постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек против 9-11 миллиона в прежние годы. Разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около 1 миллиона человек.