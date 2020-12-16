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Строители во время отделочных работ

В Минтруде объяснили причину снижения числа мигрантов из Узбекистана в РФ

© Sputnik / Алексей Куденко
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201216/15609354/V-Mintrude-obyasnili-prichinu-snizheniya-chisla-migrantov-iz-Uzbekistana-v-RF.html

В январе-сентябре число узбекистанцев, выехавших за рубеж на работу, снизилось на 6% - до 1,917 миллиона человек.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Трудовых мигрантов из Узбекистана в этом году стало меньше в России из-за эпидемических ограничений в обеих странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Рабочие на строительстве автомобильного моста
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По словам сотрудника ведомства, из-за карантинных мер многие узбекистанцы вынуждены были вернуться из России домой. В январе-сентябре число узбекистанцев, выехавших за рубеж на работу, снизилось на 6% - до 1,917 миллиона человек. По расчетам министерства, около 80% из этого числа приходится на трудовых мигрантов в РФ. 

Число занятых в неформальном секторе экономики Узбекистана за девять месяцев выросло на 9,9% - до 5,62 миллиона человек.

"Это произошло за счет возвращения на внутренний рынок труда трудовых мигрантов, осуществлявших трудовую деятельность за рубежом", - отметил представитель министерства.

Уровень безработицы в Узбекистане в сентябре снизился до 11,1% (1,64 миллиона человек) против 13,2% (1,92 миллиона) в июле. "Нам удалось минимизировать риски ограничений на въезд и выезд, прежде всего, за счет предложения сезонной работы в сельхозсекторе", - добавили в министерстве.

В июне министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов сообщал, что 498 тысяч сограждан вернулись из трудовой миграции и остались дома из-за карантинных ограничений.

Ранее в МВД РФ сообщали, что численность мигрантов в России в 2020 году постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек против 9-11 миллиона в прежние годы. Разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около 1 миллиона человек.

Теги:
миграция, Мигранты, трудовые мигранты



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