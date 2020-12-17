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В России предложили упростить въезд трудовых мигрантов

© Sputnik / Андрей Стенин
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201217/15621915/V-Rossii-predlozhili-uprostit-vezd-trudovykh-migrantov.html

В Москве ощутим дефицит работников в сферах строительства и ЖКХ. Пока ситуация не критичная, однако меры надо принимать уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В мэрии Москвы предложили отменить двухнедельный карантин и упростить въезд для трудовых мигрантов. Обязательную самоизоляцию возможно заменят на ПЦР-тест, который необходимо будет сдать в течение трех дней после прибытия в страну, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"При этом работодатель должен обеспечить изоляцию работника на период до получения результатов теста, а в случае положительного результата на COVID-19 - до полного излечения", - пояснил заммэра Владимир Ефимов.

По словам чиновника, в Москве ощутим дефицит работников в сферах строительства и ЖКХ. Пока ситуация не критичная, однако меры надо принимать уже сейчас.

Прибытие поезда Ташкент-Москва
© Sputnik / Алексей Филиппов
Когда мигранты начнут возвращаться в РФ - ответ эксперта

Ранее в Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что свыше 467 тысяч трудовых мигрантов вернулось в Узбекистан в период с января по ноябрь. 

В частности, из России — 257 тысяч, Казахстана — 129 тысяч, Турции — 14 тысяч, Кореи и других стран — свыше 66 тысяч соотечественников. Почти половина вернувшихся (49 процентов) получила за рубежом опыт работы в строительстве, 11,4 процента — на промышленных предприятиях, 7,8 процента — в сельском хозяйстве, 10,5 процента — в торговле и других бытовых услугах, 21,2 процента — в других сферах.

Теги:
въезд, Россия, Москва, Мигранты



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