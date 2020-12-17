Сколько мигрантов вернулось в Узбекистан с начала года

Почти половина трудившихся за границей граждан — 49 процентов — работала в сфере строительства, еще 11,4 процента — на промышленных предприятиях.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Свыше 467 тысяч трудовых мигрантов вернулось в Узбекистан в период с января по ноябрь, сообщили в пресс-службе Министерства по поддержке махалли и семьи.

"За прошедшие 11 месяцев 2020 года вернулись более 467 тысяч трудовых мигрантов. В частности, из России — 257 тысяч, Казахстана — 129 тысяч, Турции — 14 тысяч, Кореи и других стран — свыше 66 тысяч наших соотечественников", — говорится в публикации на странице в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе, почти половина вернувшихся граждан (49 процентов) получила за рубежом опыт работы в строительстве, 11,4 процента — на промышленных предприятиях, 7,8 процента — в сельском хозяйстве, 10,5 процента — в торговле и других бытовых услугах, 21,2 процента — в других сферах.

"Это является важным фактором для определения соответствующих направлений в процессе их трудоустройства по месту жительства", — отметили в министерстве.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в середине ноября заявлял, что проблема нехватки трудовых ресурсов в стране набирает угрожающие масштабы. Он же позднее сообщил, что дефицит мигрантов на стройках, хоть и является проблемой для отрасли, позволил повысить производительность труда.